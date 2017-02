© RTL Télé Lëtzebuerg

Bis op weideres keng franséisch Zich (16.02.2017) D'Zuchpersonal wëll Sécherheete vu Lëtzebuerg kréien. Op mannst bis e Sonndeg.

Op franséischer Säit weise sech d’Eisebunner onzefridden an "en attente" vun de Resultater vun der Enquête nom Accident. Duerfir hunn dann och d’Eisebunnergewerkschaften an der Lorraine decidéiert, datt bis op weideres keng franséisch Schaffneren an Zuchführer méi wäerten um Lëtzebuerger Reseau fueren – dat gouf esou vun der CFDT annoncéiert. Wéi et vun de Gewerkschaften heescht, wéilt ee Sécherheetsgarantië fir d’Personal a an d'Clienten um Lëtzebuerger Eisebunn-Reseau.

Um Freideg de Moie melle sech och d'Gewerkschaften CGT-Lorraine an de Landesverband an engem gemeinsame Communiqué zu Wuert. Doranner fënnt ee kee Commentaire zu den Ursaachen vum Accident. D'Justiz sollt elo a Rou schaffe gelooss ginn. Donieft drécken d'CGT an de Landesverband hir Hoffnung aus, datt déi franséisch an déi Lëtzebuerger Bunn wierklech Hand an Hand zesummeschaffen an a voller Transparenz derfir suergen, datt all d'Ëmstänn opgekläert ginn, fir d'Sécherheet op der Bunn nach besser z'assuréieren.



PDF: Communiqué vun der CGF-Lorraine & FNCTTFEL-Landesverband



Méi doriwwer héiert dir um Méindeg de Mueren bei eis op der Antenn. Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8 ass de Jean-Claude Thümmel, President vum Landesverband, wou am Detail wäert iwwert de Sujet geschwat ginn.

Interview mam François Bausch iwwert d'CFDT



Et ass héich Zäit, verstänneg mateneen ze schwätzen a Rou an den Dossier ze kréien. Dat ass, am Interview op eiser Antenne, d'Reaktioun vum Infrastrukturminister François Bausch op d'Reproche vun der franséischer Gewerkschaft CFDT géingt d'Lëtzebuerger Eisebunner.D'CFDT huet jo annoncéiert, hir Lokomotivführer géife wéinst dem ongekläerten Accident vu Beetebuerg net méi op Lëtzebuerg fueren.Op alle Niveaue wieren elo Gespréicher. Dat heescht tëschent SNCF an CFL an och op Ministerniveau géif tëscht Lëtzebuerg a Frankräich de Kontakt opgeholl ginn. De Lëtzebuerger Zuchreseau wier iwwregens e ganz sécheren, seet de François Bausch.