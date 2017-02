Fir d'Fuesent si méi Leit wéi soss op eise Stroossen ënnerwee. Et gëtt och an där Zäit méi Leit, déi sech hannert d'Steierrad setzen, obwuel se ze vill gedronk hunn. Wat sech méi gefreet gëtt, wat d'Angscht virun de Gefore manner grouss ass, obwuel et, zemools ëm déi Zäit am Joer, dacks reent oder ee wéinst Niwwel net vill gesäit.Hei erënnert d'Police drun, dass d'Konzentratioun beim Fueren duerch den Alkohol staark reduzéiert gëtt, ee méi séier aschléift, manner gutt gesäit, eng méi schlecht Koordinatioun huet, sech manner séier erkritt, nodeems ee geblent ginn ass an d'Reaktiounszäit beim Fueren och net esou fonctionnéiert wei am Normalen.D'Police recommandéiert, net ze drénken, wann ee weess, dass ee nach muss fueren. Et wier am beschten, wann een direkt am Ufank vum Owend géif ausmaachen, wien heemfiert an dass deejéinegen oder datjéinegt dee Moment, ouni Diskussioun, näischt drénkt.Am Fall, wou keen dat wëll maachen, réit d'Police d'Navetten ze huelen.D'Police warnt och virun ze héije Vitessen, déi si meeschtens d'Ursaach vun déidlechen Accidenter. Vun dohier ass et och wichteg, d'Meteo ze kucken, ier ee geet, dass een de Fuerstil kann de Wiederkonditiounen upassen.Et wier och wichteg, net méi ze fueren, wann een ze midd ass. Ageschlof ass ee séier, en 2-Sekonne-Schlof geet schonn duer fir enzwousch anzerennen.An der Campagne gëtt och virun ze haarder Musek beim Fuere gewarnt.Wann et awer sollt zu engem Zwëschefall kommen, réit d'Police, roueg ze bleiwen.Fir d'Fuesent wäerten dann och verstäerkt Policepatrulle laanscht d'Stroossen dofir suergen, dass alles klappt.