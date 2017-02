Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch

D’Zuel vu Jonken, déi op der Strooss liewen, géif ëmmer weider klammen. Zejoert sinn 9 Sans-Abrien op der Strooss gestuerwen. E Freideg gouf hinnen an enger Mass zu Bouneweg an der Krypta geduecht. Dee Jéngsten, dee verscheet ass, hat 25 Joer. Vill géif fir d'Sans-Abrie gemaach ginn, mä et misst nach vill geschéien.

Extrait Viviane Nelissen