© afp

Inflatioun / Reportage Frank Elsen



Iwwerdeems sinn d’Pëtrolspräisser geklommen.

Schong a Gezei sinn no de Solde liicht méi bëlleg ginn. Op e Joer gekuckt, ass dat eng Progressioun vun 3,2 %. Manner concernéiert waren hei d’Miwwelen an d’Apparater fir de Stot.

D'Pëtrolspräisser sinn iwwerdeems ëm 3,4 % an d’Luucht gaangen. Beim Heizungsmasutt gouf et eng Hausse vun 3,9 %. Den Diesel ass bal 2,3 % méi deier ginn, de Bensin knapp 3 %. Op e Joer gekuckt, hu sech d’Pëtrolspräisser stabiliséiert.

D’Präisser vun de Gidder an Servicer sinn dem Statec no ëm 0,3 % geklommen. Dësen Trend ass op déi bëlleg Reespräisser zeréckzeféieren, déi 2,4 % de Mount eropginn. Och verschidde Liewensmëttel wéi Geméis, Fësch a Fleesch si liicht méi deier ginn. Dëst ass eng Progressioun vun 1,1 %.

Och dëse Mount huet d’Inflatioun een Afloss op verschidden Servicer. Ënnert anerem op e Rendez-vous beim Kiné, deen 5,2 % méi deier gëtt, an d’Consultatioune beim Hausdokter, déi ëm 9,2 % erop ginn.

E staarke Réckgang gouf et beim Transport mam Fliger fir d'Passagéier, wou d’Präisser ëm 24,4 % erofgaange sinn. Déi Baisse wier z’erklären, well et am Dezember e sougenannte "Pic saisonnier" gouf, schreift de Statec. Op d’Joer gekuckt, ginn d’Reese vum Findel aus, ëmmer méi bëlleg. Dëst well et eng staark Konkurrenz op verschiddenen Destinatioune géif ginn.