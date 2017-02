© Input Aktuell

Ee Chauffeur war tëscht Föhren a Salmtal an e Mobilhome aus Lëtzebuerg gerannt. De Chauffeur gouf aus dem Won geschleidert an ass nach op der Plaz gestuerwen.







Di Lëtzebuerger Koppel gouf nach op der Plaz versuergt. Béid Leit goufe just liicht blesséiert, wéi et heescht.



D'Autobunn war e puer Stonne laang gespaart.





Eventuell Zeie kënne sech bei der Police vu Schweech mellen um 0049 6502/91650.



Accident an der Nuecht op e Samschdeg am Irgäertchen zu Hamm. Een Chauffeur hat do kuerz no 2 Auer d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer a war domadder vun der Strooss ofkomm a bäigaangen. Op der Plaz waren d'Stater Secouristen. De Chauffeur koum mat Blessuren an d'Spidol.



Géint 2.30 Auer hat et op der Nationale 10 tëscht Bettel a Veianen gerabbelt. Hei wier awer kenger Persoun eppes geschitt, esou den 112.



Gebrannt hat et géint 22.30 Auer Owend zu Esch. Do stoung eng Poubelle a Flamen. D'Pompjeeë vun Esch haten d'Feier séier ënner Kontroll. D'Enquête leeft.