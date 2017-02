police, auto, 112, pompjee, pompiers, feuerwehr, abroch, feier © police, auto, 112, pompjee, pompiers, feuerwehr, abroch, feier

Den Déif huet sech duerch eng Fënster a Richtung Lalleng dovunner gemaach. Den Abriecher war vum Typ hier südlännesch, hat eng korpulent Statur, ass ca. 1,60 Meter grouss, hat kuerz schwaarz Hoer, e groe Pullover mat Kaputz a wäiss Turnschong un.An der Rue do Bois zu Bascharage gouf an en Eefamilljenhaus agebrach.Zu Recken un der Mess gouf an der Rue Jean-Pierre Hilger an e Familljenhaus agebrach.An da gouf an der Diddenuewener Strooss an der Stad nach an e Geschäft agebrach.Donieft gouf et nach e puer. Betraff ware Gefierer zu Ettelbréck, Schieren an an der Stad. Geklaut goufen ënnert anerem eng Posch, en Tablet PC, en iPod Touch, Suen an en Handy.