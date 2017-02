E Freideg am Nomëtteg hat e Chauffeur am Zéifloss op der A6 a Richtung Belsch d'Pannespur benotz, fir méi séier beim Zänndokter ze sinn.

D'Beamte vun der Police, déi de Verkéier op der A6 iwwerwaacht hunn, hunn net schlecht gestaunt wou si e Chauffeur mat héijer Vitesse op der Pannespur iwwerholl huet. D'Beamte sinn dem Auto mat bloer Luucht a Siren nogefuer, ma dësen ass eréischt no e puer honnert Meter stoe bliwwen.Bei der Kontroll sot de Chauffeur e wär presséiert, well e bei den Zänndokter misst goen. Um Enn huet den Automobilist 363 Euro bezuelet an ass 4 Punkte lass.