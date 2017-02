Den 11 Joer ale Bouf ass no engem Sträit mat sengem Papp an deem säin Auto geklommen an ass mol einfach drop lassgefuer.



De Won war de Polizisten dunn opgefall, nodeems en um 3 Auer um Samschdeg de Moie fréi zu Landstuhl am Rheinland-Pfalz net stoe wollt bleiwen. De Jong ass virugefuer an huet sech dunn op der A6 eng Course-Poursuite mat 3 Police-Autoe geliwwert. Déi konnten de Jong dunn awer ausbremsen. Am Ganzen ass de jonke Mann eng 120 Km gefuer.



Antëscht war de Bouf doheem och schonn als vermësst gemellt ginn. Hien an de Won koumen nees sécher zeréck bei de Papp. Blesséiert gouf dann och weider keen.