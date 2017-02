© RTL-Archiv

Zu Esch hat ee Chauffeur schonn e Samschdeg den Owend géint 23 Auer sech esou de Batti hannert dem Steier gestallt, datt en de Polizisten opgefall war.



Géint 3 Auer gouf der Police zu Diddeleng ee Chauffeur gemellt, deen am ZickZack duerch d'Stad ënnerwee war a beim Parc esouguer an een Auto gerannt war. De Mann gouf an der Rue Grève Nationale ugehalen a mat op de Bureau geholl.



Kuerz viru 4 Auer hunn Zeien op der A4 hannert dem Rondpoint Raemerech eng Automobilistin gesinn, déi net méi am Stand war, fir Auto ze fueren. Si gouf e bësse méi spéit zu Esch ugehalen. Si wollt awer weder blosen, nach mat an d'Klinik fueren, fir eng Bluttanalys.



Um 4 Auer huet d'Police zu Bieles ee Mann ugehalen, deen ouni Luuchte mam Auto ënnerwee war. Et hätt ee séier erausfonnt, schreift d'Police, datt de Mann ze vill gedronk hat. An dat gëllt och fir di Automobilistin, déi kuerz no 4 Auer an der Stad um Boulevard d'Avranches ugehale gi war, well se hiren Auto net méi ënner Kontroll hat.



Dee leschten Tëschefall war du géint 5 Auer. Zu Esch war een Automobilist mat sengem Auto an ee Verkéiersschëld gerannt. D'Police huet him, wéi all deenen anere Chauffeuren och, de Führerschäin ofgeholl.