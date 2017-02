Kuerz no 21 Auer gouf e Samschdeg den Owend op der Stater Gare ee Mann gemellt, dee sech an der Gare selwer de Batti gestallt huet. De Mann huet ronderëm sech geschloen an di aner Passagéier belästegt. Wéi d'Beamten e siche koumen, ass en och nach op déi duergaangen. De Mann huet d'Nuecht an enger Zell verbruecht.



E bësse méi spéit dann huet den Zeenario sech op der Place de la Gare nach emol widderholl. Alt nees war et ee Mann, deen ze vill gedronk hat, deen op d'Leit lassgaangen ass. Och hie gouf an eng Zell bruecht.



Da koum et nach an de Rives de Clausen zu enger Ausernanersetzung tëscht enger Partie Clientë vun engem Café. Zwee vun de Männer wollten net agesinn, datt den Owend eriwwer wier, a wollte partout nach eran de Café. Doropshi koum et zu Streidereien, déi d'Police huet misse schlichten. An dat selwecht huet sech dann och nach emol virun engem Etablissement an der Avenue de la Faïencerie um Lampertsbierg widderholl. Hei waren zwee Männer esou aggressiv ginn, datt se mat op de Büro geholl goufen. Och si hunn d'Nuecht an der Zell verbruecht.