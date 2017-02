Policeschüler um Verwaltungsgeriicht / Reportage: Eric Ewald



Am August 2015 hat de jonke Mann e Bréif vum Etienne Schneider kritt, an deem stoung, dass dee géif driwwer nodenken, fir him de Statut z’entzéien. An dat wéinst engem Tëschefall, am Februar vun deem Joer, virun enger Disco an der Stad. De Policeschüler hätt déi Nuecht e Messer bei sech gehat, zevill Alkohol gedronk a wär an eng Kläpperei verwéckelt gewiescht; domat hätt hie sech zolitt donieft beholl, wat net zu enger Persoun passe géif, déi Polizist wéilt ginn. De Mount drop, am September 2015, krut de Mann säi Statut dunn effektiv entzunn, well dem Minister no keen neit Element zu senge Gonschte virléich. Am Dezember virzejoert hat de Stagiaire du Recours ageluecht.

De Mann hat argumentéiert, sech als Policeschüler ëmmer korrekt, wann net souguer exemplaresch beholl ze hunn. Hie sot, hie wär am Februar vun zwou Persounen ugegraff ginn; d’Polizisten, déi op d’Plaz koumen, hätten him awer ënner anerem e versichten Doudschlag virgehalen. De Minister wär bei senger Decisioun dofir vu falsche Faiten ausgaangen: Villméi wär hien zerschloe ginn, kéint d’Täschemesser, dat hie bei sech hat, net als verbuede Waff ugesi ginn an hätt hien och net ze vill gedronk gehat. De Police-Generaldirekter hätt de Minister och am August 2015 an engem Schreiwes gefrot, ob et néideg wär, him de Statut z’entzéien: Déi Decisioun sollt dann och annuléiert ginn.

Fir d’Riichter ass et net kloer, ob d’Messer eng verbuede Waff duergestallt huet an ob de Mann voll war; et wär dowéinst net erwisen, dass säi Verhale sou schlëmm war, soudass d’Decisioun huet misse geholl ginn, fir him de Statut vum Policeschüler z’entzéien. Virum Hannergrond vun den onkloren Ëmstänn vum Tëschefall hätt de Minister en Appreciatiounsfeeler gemaach, deen d’Annulatioun vu senger Decisioun misst no sech zéien; d’Affär sollt dofir zréckgoe bei de Minister, och well aus kengem Element vum Dossier ervirgoe géif, dass e versichten Doudschlag virlouch, a well de Generaldirekter vun der Police keng Positioun geholl hat zum Entzuch vum Statut. A well de Policeschüler op en Affekot huet missen zréckgräifen, fir sech ze verdeedegen, sollt hien och nach eng Indemnité de procédure vu 1.500 € zougesprach kréien.