D’Haaptbeschëllegt an eng aner Ugekloten an där Affär ware vum Conseil de discipline des fonctionnaires de l’État fir 6 Méint, respektiv ee Mount ausgeschloss ginn. Déi Zäit hate si och keng Pai kritt

SchoolLeaks Verwaltungsgeriicht / Reportage: Eric Ewald



Zwee groussherzoglechen Arrêtéë vum Februar zejoert no hate si deemno vum 1. Mäerz bis den 1. September, respektiv vum 1. Mäerz bis den 1. Abrëll net däerfe schaffe goen a kee Su ze gesi kritt; béid Fraen haten am Mäerz Recours dogéint gemaach.

D’Haaptbeschëllegt hat d’Regularitéit vun der Zesummesetzung vum Conseil de discipline, seng Onparteilechkeet a seng Neutralitéit a Fro gestallt, well zwee Fonctionnairen aus dem Staats- an dem Fonction publiques-Ministère dora vertruede waren; donieft wär d’Instruktioun vum Commissaire du gouvernement wéinst engem Manktem un Objektivitéit z’annuléieren. De Riichter no hätten d’Fonctionnairen awer ni e Préjugé oder de Commissaire eng Parteilechkeet bewisen. Wouropshin d’Proff vun enger disproportionéierter Strof geschwat hat, well si en ëffentlechen Debat hätt wëllen hunn an net perséinlech hätt wëlle profitéieren. Si hätt hir Funktioun dann och net beschiedegt, mä villméi verdeedegt, an doriwwer eraus der Éier vu Fonctionnairë kee Schued gemaach. Dozou hunn d’Riichter gemengt, dass sech Fonctionnairen u Gesetzer a Reglementer ze halen hätten an d’Enseignante dat net gemaach hätt. Si hätt Drëtten Dokumenter weiderginn, déi virdrun net public waren, wat d’Glafwierdegkeet vun hirem Argument zerstéiere géif, dass si Irregularitéiten hätt wëllen ëffentlech maachen. D’Geriicht hält dofir e Wëlle fir ze schueden a fir e Skandal erbäizeféiere fest, soudass de Conseil de discipline Recht gehat hätt, si wéinst engem ganz schlëmmen deloyale Verhalen ze bestrofen.

An den Ae vun där anerer Ugeklote war d’Strof géint si disproportionéiert, well hir Feeler fir de Vertrieder vum Staat manner schlëmm gewiescht wären. Allerdéngs fannen d’Riichter, dass si d’Basis geluecht hätt vun der SchoolLeaks-Affär, andeems si der Haaptbeschëllegter hir Enveloppe mat den Tester dran iwwerlooss hätt. D’Fra hätt wuel mam Commissaire du gouvernement zesumme geschafft an och en Aveu ofgeluecht, sech awer eréischt no enger Zäit denoncéiert. D’Strof wär deemno verhältnisméisseg, a si sollt keng Indemnité de procédure an Héicht vun 3.000 € zougesprach kréien.