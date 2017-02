Eegenen Aussoen no war hie vun enger Fra mat enger Fläsch attackéiert ginn. Si hätt him d'Fläsch ouni Grond an d'Gesiicht geschloen, sou d'Affer. D'Fra gouf e bësse méi spéit fonnt an et sollt sech erausstellen, datt si ze vill gedronk hat. Si hat an enger Disco ëm sech geschloen, an ënnert anerem och nach ee Sécherheetsbeamten un der Hand blesséiert.Si koum fir de Rescht vun der Nuecht an de Passage-Arrest. De Mann koum an e Spidol.