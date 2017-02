An der Avenue Grande-Duchesse Charlotte an der Stad ass enger Patrull en Auto opgefall, bei deem verschidde Luuchten net gaange sinn. Dowéinst gouf d'Gefier gestoppt an d'Beamte wollten d'Pabeiere kontrolléieren.Déi, sou de Chauffeur, géifen doheem leien. Bei der genauer Iwwerpréiwung huet de Mann dunn zouginn, datt d'Gefier net verséchert an net ugemellt wier, Steiere wieren zanter 2 Joer net méi bezuelt ginn.Well de Mann hannert dem Steier ganz nervös war, hunn d'Beamten decidéiert, fir en Drogen- an Alkoholtest ze maachen. Seng rout Aen wollt de Chauffeur op Heeschnapp zeréckféieren, wat awer duerch d'Joreszäit awer keng gutt Erklärung war.Dono huet de Mann zouginn, datt hie Marihuana gefëmmt hätt, wat de Schnelltest och confirméiert huet. De Mann huet och zouginn, datt hien doheem nach Drogen hätt. Dowéinst huet de Parquet, nieft dem Auto, dee saiséiert gouf, och eng Hausduerchsuchung ordonnéiert, bei där 25 Gramm Marihuana fonnt goufen.De Chauffeur huet nach misste fir e Blutt- an Urintest an d'Spidol bruecht ginn. De Mann krut direkt e puer Protokoller.