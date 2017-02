© Police

Firwat dass d'Wallissen do louchen, konnt bis ewell net gekläert ginn. D'Police huet d'Sacochen duerchgekuckt a versicht erauszefannen, wiem seng dass et sinn. Zwee Leit goufe scho schrëftlech kontaktéiert, mä et huet nach kee sech zréckgemellt.D'Police sicht elo no de Besëtzer oder no Persounen, déi eppes driwwer wëssen. All Informatioun ass fir d'Police vun Diddeleng ënnert dem Telefon 2446-2200.