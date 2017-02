Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De 24. September hat d'Fra hir Kaart beim Bankomat zu Diddeleng op der "Place de l'Hôtel de Ville" genotzt, dobäi stoung de Mann hannert hier. Wéi si dunn hire Pincode aginn huet, gouf d'Kaart blockéiert. De Mann sot der Fra awer, datt e Geldschäin am Kaarteschlitz de Bankomat blockéiere géif. Mat enger weiderer Kaart huet d'Fra probéiert, de Schäin erauszekréien, ma déi Kaart gouf och "agezunn". Well si der Meenung war, datt béid Kaarten elo gespaart wieren, huet si och net direkt reagéiert, ma d'Bank eréischt e puer Deeg méi spéit kontaktéiert.Dobäi koum dunn eraus, datt schonn 3 Mol mat der Kaart Suen opgehuewe goufen. Eng ganz ähnlech Situatioun gouf et och zu Hesper.Well d'Ermëttlungen d'Beamte vun der Police bis elo net weider bruecht hunn, huet de Parquet d'Fotoe vun de presuméierten Täter publizéiert. Persounen, déi Informatiounen zu den zwee Männer hunn, solle sech bei der Police zu Diddeleng um 2446-2020 mellen.