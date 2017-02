© MK

D'Neiduerfer Strooss ass den Ament alles, mä keng Plaz, wou ee Loscht huet ze wunnen. Dobäi kommen nämlech och déi sëlleche Chantieren, wou Eefamilljenhaiser ofgerappt an duerch Appartement-Bléck ersat ginn. Esou e Projet gëtt et och op der Héicht vun der Nummer 241. En Haus an eng Garage ginn ofgerappt, de Noper kritt Rëss an d'Haus a gëtt iwwert de Weekend, präventiv an en Hotel geplënnert.Wann een am Neiduerf wunnt oder och nëmmen d'Haaptstrooss erafiert, brauch een den Ament: Ouerestëpp an Nerve wéi Tramsschinnen. Chantier iwwer Chantier, sief et d'Gemeng, déi un der Kanalisatioun schafft, oder en Entrepreneur, deen eng Residenz opriicht an elo: en Haus, dat ofgerappt gouf, an – esou gesäit et aus - d'Nopeschgebai wollt mathuelen.D'Fassad ass gerass, a schéngt zënter dem 16. Februar, nach weider ze räissen. D'Experte kontrolléieren a moossen zanterhier, an de Fils vum Proprietaire, Wilson Da Silva, zielt eis, wat genee lass war, de leschte Mëttwoch: Do waren 2 riseg Lächer, déi souguer nach bis ënnert d'Fondatioune vum Haus vun den Eltere gaange sinn.Rëss ginn et och beim 2. Noper. Am Trapenhaus, zur Säit vum Chantier. Déi wiere virdrun net do gewiescht, virun enger Zäit, seet d'Margot Nickels. Si kéint awer net soen, wouduercher, respektiv wéinst wéi engem Chantier d'Mauer direkt op e puer Plazen, fir op den éischte Stack, a fir erop op d'Mansarde, gerass ass. Et goufe Fotoe gemaach. Den ieweschte Chantier wier vun der Gemeng wéinst dem Kanal vun der Strooss. Deen ënneschten Chantier ass een Haus, wat ofgerappt gouf, an den Noper hätt elo Schued, wuel well net richteg ofgeséchert gouf.De leschte Mëttwoch wier, nieft der Police, de Pompjeeën, Vertrieder vun der Stad Lëtzebuerg, och d'Buergermeeschtesch an d'Neiduerf komm, fir sech de Schued unzekucken.D'Lydie Polfer reagéiert um Dënschdeg an dësem Dossier, grad ewéi d'Baufirma.D'Haus vun den Elteren soll nach bis e Mëttwoch präventiv eidel bleiwen.