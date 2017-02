© www.georgettemosbacher.com

Der "New York Post" no géif sech di 70 Joer al Businessfra gutt Chancen op de Poste vun der Ambassadrice hei am Land ausrechnen.



Dem Georgette Mosbacher gehéiert ënner anerem déi Luxus-Kosmetikmarque "La Prairie".



D'Dageszeitung wëll dann och erausfonnt hunn, datt et am Wäissen Haus schonns Kaméidi gouf wéinst den Ambassadeur-Posten. An dat tëscht dem Chief of State Reince Priebus an dem Ausseminister Rex Tillerson, dee seng Ambassadeuren selwer nenne wollt.