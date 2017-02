© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

En Aarbechter ass am Kitschenerwe bal zwee Meter déif an e Gruef gefall a gouf schwéier blesséiert. Hie koum mam Rettungshelikopter an d'Spidol.



Op der Plaz war d'ITM, d'Police an d'Pompjeeë vu Mamer.