D'Police mellt en aggressiven Heeschert, deen e Méinde géint 17 Auer an der Industriestrooss zu Bartreng, eng Fra an hir Kanner menacéiert huet.

D'Fra wollt um Parking vun engem Supermarché an hiren Auto klammen, wéi de Mann si doru wollt hënneren. Aussoe vun der Fra no wollt den Heeschert si och schloen. Aus Angscht ëm hir eegen an ëm d'Sécherheet vun hire Kanner huet si sech duerch d'Bascht gemaach an der Police eng Beschreiwung vum Mann iwwer Telefon duerchginn.Eng suspekt Persoun gouf fonnt, ma huet awer refuséiert sech auszeweisen. Nodeem d'Situatioun sech nees berouegt hat, gouf de Mann gebieden de Parking ze verloossen, wat hien och gemaach huet. Kuerz drop gouf hien awer op en Neits op deem selwechte Parking gesinn.D'Beamten hu festgestallt, datt der Mann esou staark alkoholiséiert war, datt hien net méi riicht konnt trëppelen. Hie gouf mat an den Arrest geholl.