Chômage Januar 2017 / Reportage Claudia Kollwelter



Um 31. Januar 2017 waren 17.792 Persoune bei der ADEM ageschriwwen. Op ee Joer gesinn ass dat eng Baisse vu 576 Leit, respektiv 3,1%. De Chômagetaux bleift domadder stabel a fält par Rapport zum Mount virdru liicht vu 6,3 op 6,2%. Op ee Mount gekuckt sinn et am Januar 400 Chômeure manner, wéi nach am Dezember.

D'Zuel vun den Inscriptioune bei der ADEM sinn op 1 Joer gekuckt ëm 6,8 % geklomme an loungen am Januar bei engem Chiffer vu ronn 2.300. 1/3 vun dëse Leit hu sech eng éischte Kéier ageschriwwen. Haaptsächlech am Beräich vum Bau am Handwierk waren et méi Aschreiwungen, wat duerch d'schlecht Wiederkonditiounen am Januar z'erklären ass.



Am Januar ware 5.143 Persounen an enger Beschäftegungsmesure. Dat sinn der ronn 300 méi, wéi nach am Dezember zejoert.



De Jugendchômage bleift mat 11 Prozent relativ héich, mä och stabel. A Chifferen ausgedréckt sinn dat 1.970 Jonker ënnert 25 Joer, déi op der Sich no enger Schaff sinn. De gréissten Taux vu Chômeuren huet tëscht 40 a 49 Joer, dës Altersgrupp mécht e knappen Drëttel vun alle Chômeuren aus. Vill Leit siche laang no enger Aarbecht an hunn entspriechend hiren Dossier bei der ADEM leien, dat gëllt fir 5.350 Leit, déi schonn iwwer 2 Joer ouni Schaff sinn. Alt nees mécht dësen Taux 1/3 vun alle Chômeuren aus.



3.314 fräi Platze sinn der Adem am Januar gemellt ginn, dat sinn der ronn 1.400 méi, wéi nach am Mount virdrun, an och 5,8% méi, wéi am Januar 2016.