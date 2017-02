Kritesche Rapport iwwer Mënscherechter (21.02.2017) Amnesty International Lëtzebuerg kuckt mat Suergen op d’ Entwécklungen an den USA, de neie President hätt zum Deel erschreckend Usiichten.

An 159 Länner op der Welt ginn d'Mënscherechter nämlech op déi eng oder aner Manéier mat Féiss getrëppelt. Donieft géingen och ëmmer méi Staats- an Regierungscheffen uechter d'Welt duerch hir Verdéiwelungs-Politik een Ëmfeld vun Haass an Angscht schafen, wat och nees zu Mënscherechtsverletzunge féiert. Elo wär Zäit z'agéieren.

Amnesty International / Reportage Roy Grotz



2016 war nämlech an all Verglach e schrecklecht Joer fir d'Mënscherechter, seet den David Pereira, President vum Verwaltungsrot vun Amnesty International Lëtzebuerg. Den Ament géing d'Angscht-Maacherei an d'Rhetorik vu Konsorte wéi Erdogan, Trump, Orbàn an Duterte nämlech ganz staark där aus den 30er Jore gläichen.Dem David Pereira no géife vill politesch Leaderen hir Verflichtungen net respektéieren. Se géifen driwwer ewech fueren, ouni Récksiicht op Verloschter a géifen d'Welt viru katastrophal Risike setzen. Et dierft ee sech dowéinst net drop verloossen, dass Mënscherechter automatesch am Virdergrond stinn. Ob dat Politiker oder Leadere vun internationale Gesellschafte wieren, Agrëffer an d'Mënscherechter géife banaliséiert ginn an international Gremie géifen deem Ganzen ouni d'Muecht anzegräifen, entgéintstoen, esou de President vum Verwaltungsrot vun Amnesty International.Virun allem dierft a kéint ee sech net einfach drop verloossen, dass esou Zäiten, wéi virum Zweete Weltkrich, net méi kënnen zeréckkommen.Den David Pereira erënnert och un eppes, wat de Salil Shetty, de Generalsekretär vun Amnesty Internal, sot. De Shetty hätt gesot, dass d'Ausso "ni méi dat doten" hir symbolesch Bedeitung verluer hätt, well d'Passivitéit vun de Regierungen an déi schwaach Äntwerten vun internationale Gremien onwierdeg wieren. Den David Pereira freet sech also, ob d'Regierungen iwwerhaapt nach fäeg wieren, sech fir de Respekt vu Mënscherechter anzesetzen.Souguer Länner mat vill Pouvoir géingen hiren Engagementer a punkto Mënscherechter net nokommen. Amnesty huet dofir Angscht virun engem Domino-Effekt.2016 hätte vill Regierungen iwwert eng grouss Unzuel u Mënscherechtsverletzungen ewechgekuckt, esou den David Pereira. Dat wier zum Beispill vis-à-vis vu Krichsverbriechen a Syrien oder am Jemen geschitt. D'Meenungsfräiheet géif a China, an Ethiopien, an Indien, am Iran, an Thailand an an der Tierkei staark ageschränkt ginn. Intrusiv Sécherheetsmoossname géifen a Frankräich an a Groussbritannien gestäerkt ginn. Dobäi géif och d'Flüchtlingsproblematik an der EU, an der Tierkei, a Mexico, an den USA, an an Australien, ouni zefriddestellend Léisung behandelt ginn.Fir all dem entgéintzewierken, gëtt et awer just eng eenzeg Äntwert. Den Stan Brabant, Direkter vun Amnesty International Lëtzebuerg, seet dozou, dass een d'Saach selwer misst an de Grapp huelen an näischt vu Regierungen an internationalen Organisatiounen ze erwaarden. Et misst ee sech virun allem fir déi Leit asetzen, déi Mënscherechter verteidegen. Dat wier och den Objet vun der Campagne vun Amnesty International, déi an e puer Woche géif ufänken. Et géif awer net duergoen, Initiativen op soziale Medien ze liken. Et misst een och aktiv eppes maachen.Et wär deemno un all Mënsch, och hei zu Lëtzebuerg, fir sech fir d'Mënscherechter staark ze maachen. Um Enn kënnt et op all Stëmm un, esou nach den Stan Brabant.