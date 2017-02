D'Grënn firwat dës Leit d'Land net direkt oder séier verloossen, ginn et der natierlech eng ganz Partie. Dat erkläert den zoustännegen Immigratiounsminister Jean Asselborn a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierten-Duo Roth/Adehm.





Immigratioun / Reportage: Roy Grotz (1)



All Fall vun engem Asyldemandeur, deem seng Demande refuséiert gouf, misst nämlech individuell gekuckt ginn: esou kéint zum Beispill e Sursis geschwat ginn, fir eng Persoun auszeweisen, well et medezinesch Ursaache ginn, respektiv kann d'Ausweisen och eng gewëssen Zäit reportéiert ginn, wa se materiell oder technesch net kann exekutéiert ginn.

Och wat d'Identifizéiere vun den Demandeurs de Protection Internationale, kuerz DPI, ugeet, sou stellt dëst dacks e schwieregen Exercice duer, dee sech an d'Längt zéie kann.

Et geet net eleng drëms, fir d'Pabeieren erbäi ze kréien, mee et hänkt och vum Wëlle vum Heemechtsland vun der eenzeler Persoun of, fir dee Mënsch nees wëllen zeréckzehuelen. An do spillen dës Länner respektiv Ambassaden dacks net mat; och ass et fir Lëtzebuerg net méiglech fir parallel zur EU-Kommissioun Readmissiouns-Accorden auszehandele bei Länner, wou d'Bréisseler Kommissioun dat Mandat schonn huet.

Eng Partie vun deboutéierten Demandeurs d'asile verschwannen natierlech och, fir sech domat dem Ausweisen z'entzéien.

D'lescht Joer hu missten 830 Leit d'Land nees verloossen, eng 570 sinn zréck an hir Heemecht geschéckt ginn - fir 260 Fraen a Männer hunn d'Accorde vun Dublin gespillt a si hu missten zréck an dat Land, wou si hir éischt Asyldemande gestallt hunn. Déi meescht vun den DPIen , deenen hir Demande refuséiert gouf, hunn d'Land fräiwëlleg verlooss, et goufen awer och eng 115 forcéiert Retouren.





Vill eenzele Misär an zerbrachen Hoffnunge verstoppe sech natierlech hannert deenen Zuelen, mee wéi geet d'Regierung gär konkret mat deboutéierte Flüchtlingen ëm?

Immigratioun / Reportage: Roy Grotz (2)



Natierlech via déi ugeschwaten Accorde mat den Heemechtslänner, de Pays d'origine, wou meeschtens d'Bréisseler Kommissioun en charge ass, fir d'Readmissiounen auszehandelen. Da soll längerfristeg eng "maison de retour" opgemaach ginn an natierlech och d'semi-oppen Urgence-Struktur an den Halen um Kierchbierg, wou déi sougenannten Dubliner-Flüchtlingen transitéieren, déi illegal am Land sinn a wou keng Hoffnung besteet, datt si de Flüchtlingsstatut kréien.

D'lescht Joer goufen iwwerdeems knapp iwwer 2.000 esou Asyldemande gezielt, wat der 400 manner ware wéi nach 2015. D'Leit aus Syrien maache mat 14% de Gros vun dësen Demandeuren aus, mee hannendru koume Mënschen aus Albanien, dem Kosovo a Serbien ... iwwer en Drëttel vun allen Demande koumen deemno vu Leit, déi de Balkan verlooss hunn, Leit déi zum dacksten dann Dubliner sinn.

An d'Zuel vu Flüchtlingen dierft net ofräissen, well zanter Ugangs vum Joer bis Mëtt Februar schonn nees eng 370 Demande gezielt goufen, dorënner vill Serben, mee och Nordafrikaner aus Algerien, Tunesien an dem Marokko an dorënner och nees vill sougenannten Dubliner.

Fir datt sech dës Leit keng falsch Illusioune maachen, fir kënnen am Land ze bleiwen, gëllt jo zanter zwou Wochen d'procédure accélérée. Masse-Refoulementer wéi nom Enn vun de Balkan-Kricher sollen domat verhënnert ginn.

Eng positiv Note um Enn: d'lescht Joer goufe knapp 770 Leit als Flüchtlingen unerkannt, sou vill wéi nach ni bannent engem Joer - dovunner ware 540 Leit aus de syresche Krichsregiounen. D'Prioritéite bleiwe weider d'Sich no Hebergementer an natierlech d'Integratioun vun dëse Leit.