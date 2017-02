Zanter 1982 gëtt et de Festival des Migrations. Zil ass et, déi verschidde Kulturen aus dem Land ze verbannen.

An och op der 34. Editioun, déi dëst Joer vum 3. bis de 5. Mäerz an der Luxexpo organiséiert gëtt, stinn erëm eng Konscht-Ausstellung an e Bicher-Salon um Programm. Donieft gëtt et awer och eppes Neies.

Well dëst Joer d’Gemengewahlen zu Lëtzebuerg sinn, hu sech d’Organisateuren dann och eppes ganz Spezielles afalen gelooss. Mat enger Post-It Mauer wéilt een nämlech esou vill Leit mat engem net-Lëtzebuergesche Pass wéi méiglech fir d’Wahle mobiliséieren, erkläert de Jean-Philippe Ruiz vun der CLAE.

Et wier wichteg, dass esou vill Leit wéi méiglech wiele ginn, esou de Responsabelen. Op de Post-It kéint een eng Klengegkeet schreiwen an en ënnerschreiwen. Wann een deen da géif op d'Mauer hänken, déi dofir virgesinn ass, géif een domat verspriechen, wielen ze goen. Dat wier wichteg, wann ee Bierger vun engem Land wier. De Jean-Philippe Ruiz hofft, dass d'Mauer um Enn vum Weekend voll wier.

Mat der Konscht-Ausstellung steet eng weider grouss Attraktioun um Programm. Op deene 40 Stänn wäerten net nëmmen national, ma och international Kënschtler hir Biller ausstellen. Ënnert anerem d’Sylvie Vorbrink, d’Rosana Faustino an d’Juliette Meco. Unzéie wéilt een d’Visiteuren awer och mam Bicher-Salon, ënnersträicht de Jean-Philippe Ruiz.

Natierlech wier dat Meescht fir erwuesse Leit, esou de Responsabelen. Et wier awer och eppes fir d'Kanner dobäi, mat engem Espace fir Kannerliteratur, wou och Geschichte géife virgelies ginn.

Ma och d’Associatioune komme bei der 34. Editioun zum Virschäin. Nieft Informatioune kann een op deenen 250 Stänn och kulinaresch Spezialitéite schmaachen. Bei esou Evenementer ass de Benevolat dann och e wichtegt Bestanddeel.

Wann een esou eng Manifestatioun organiséiert, géif ee Kontakt tëscht verschiddene Leit organiséieren, esou de Jean-Philippe Ruiz. Et kéint ee mat de Nopere schwätzen, mat anere Leit aus der Gemeng a mat Frënn. Et wier eng Geleeënheet, fir Deel vun enger Communautéit ze ginn.

Virun allem déi griichesch Kultur wéilt een dëst Joer de Leit méi no bréngen. An deem Kontext ginn dann och zwee Concerten organiséiert, esou nach de Jean-Philippe Ruiz.

Erwaart gi sech, während deenen 3 Deeg, eng 30.000 Leit. Den Entrée ass fräi.