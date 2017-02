© CISKT

Si konnten d'Plaz awer net direkt lokaliséieren, well d'Gefier de Rampli erofgaange war. Wéi si den Auto fonnt hunn, hunn d'Männer an d'Fraen op der Plaz festgestallt, datt keng Persoun méi am Auto war.Dowéinst goufen d'Bëschweeër ofgesicht an och d'Police huet den Helikopter agesat, fir nom Chauffeur ze sichen, vun deem aktuell awer nach al Spur feelt. Den Centre d'Interventioun Käl - Téiteng huet missten e Kran ruffen, fir d'Gefier biergen ze kënnen.