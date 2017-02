© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

D'APSI hat um Dënschdeg de Mueren op eng Pressekonferenz invitéiert.

APSI / Reportage Nico Graf



Do war eben ee vun de groussen a schwéier technesche Sujeten, dee vun der Finanz-Wollek, déi vergläichbar mat aneren digitale Wolleke fonctionnéiere soll, just mat nach méi sensibelem Contenu.Den APSI-President Jean Diederich erkläert, dass an där Wollek verschidden Elementer géifen digital traitéiert ginn. Et géif eng europäesch Reglementatioun ginn, an där d'Banke géife forcéiert ginn, d'Payementskonte fir acteurs tiers an digitale Beräich opzemaachen. Déi kéinten do Informatioune kréien oder Payementer lancéieren. Dat géif natierlech nëmme goen, wann den Titulaire vum Kont seet, dass en averstanen ass. Déi Reglementatioun misst 2018 ëmgesat ginn.

Dat wëll soen: ech si Client bei enger oder méi Banken a mat mengem Accord kënnen drëtt Acteure kucke goen, wat op menge Konte lass ass, zum Beispill, fir mir Offerten ze maachen, Servicer, Investitiounen oder Produiten.

Dat wier net nëmmen hei zu Lëtzebuerg, mä géif och fir déi aner 31 Länner zielen, déi Deel vun der Initiative géife ginn, esou de President vun der APSI. Dat wiere 550 Millioune Konsumenten. Iwwert d'Plattform kéinten dann och d'Leit aus deenen anere Länner un déi Informatiounen erukommen. De Projet wier europäesch geduecht, mä et misst een hei zu Lëtzebuerg ufänken. Et misst ee kucken, dass ee kompetitiv ass an et dann iwwert d'Grenzen erausdroen, esou de Jean Diederich. Wa mer dat net géife maachen, géifen eis Noperen et maachen an eis bedrängen.

Et geet also drëms, vun un datt d'Bankgeheimnis dout ass, mat den neie Paradigme virun ze goen, soe se bei der APSI.

Quitt, datt Lëtzebuerg een enorme Problem hätt. Et gëtt net genuch digital Spezialisten am Land, déi iwwerhaapt an der Cloud schaffe kéinten an absënns jonk Frae géifen an deem Secteur feelen.