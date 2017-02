Um Dënschdeg am Nomëtten huet e Mann, dee sech als Mataarbechter vum Statec ausginn huet, bei enger Fra doheem ugeruff. Well den Uruff awer aus Éisträich war, huet d'Fra sech awer geduecht, dass do eppes faul ass an huet sech geweigert, Informatiounen erauszeginn, wat an deem Fall gutt war, well d'Informatiounen héchstwahrscheinlech mëssbraucht gi wieren.Op Nofro, huet och de Statec gesot, dass jiddereen d'Recht huet, fir net op esou Froen ze äntweren. Ausserdeem solle Leit, déi ugeruff kréien, wa méiglech ëmmer beim Statec nofroen, ob et wierklech och ee vum Statec ass, deen urifft.Leit, déi un Hausdiere schellen, musse sech och ëmmer ausweise kënnen. Vun dohier erënnert d'Police drun, Informatiounen net erauszeginn, wann een net sécher weess, mat wiem ee schwätzt.haten och zwou Persoune sech bei enger Firma als Gemengenaarbechter ausginn. Si waren orange ugedoen a soten, se wéilte Stroossemarkéierunge maachen. Well d'Firma awer näischt dovunner wousst, hunn déi Responsabel bei der Gemeng ugeruff a nogefrot, wouropshin déi zwee Männer fortgelaf sinn.D'Firma hätt an deem hei Fall gutt reagéiert, seet d'Police. Mam Uruff konnt also eng méiglech Strofdot verhënnert ginn.An esou Fäll soll d'Police op jiddefalls ugeruff ginn.