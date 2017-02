E Méindeg fänkt um Stater Geriicht de Prozess an enger Korruptiounsaffär un, dee vun der finanzieller Envergure a vun der Zuel vun ugeklote Staatsbeamten hier eemoleg dierft sinn!

Am Ganze sëtzen 8 Persounen op der Uklobänk, déi sech ënner anerem wéinst Fälschung, aktiver a passiver Bestiechung virun de Riichter veräntwere mussen.

Korruptioun viru Geriicht / Reportage Eric Ewald







Donieft steet fir déi 3 Haaptleit, e fréiere Fonctionnaire an zwee aktuell Employés de l’État, och nach de méi grave Reproche vun der krimineller Vereenegung, der Association de malfaiteurs also, am Raum! D’Faite sinn tëscht 2002 an 2007 am deemolege Mëttelstandsministère geschitt, un deem senger Spëtzt dunn de Fernand Boden vun der CSV stoung.



Den Ex-Staatsbeamten ass haut pensionéiert, wougéint déi zwee Staatsemployéen, eng Fra an e Mann, elo am Wunnengsbauministère schaffen. Iwwregens ass de Leschtgenannte President vun enger Associatioun a sëtzt fir d’LSAP am Jonglënster Gemengerot. Dës zwou Persoune goufe bis ewell op disziplinareschem Plang nach net zur Rechenschaft gezunn. Erstaunlech war donieft, dass et laang gedauert hat, bis de Ministère d’Faite beim Parquet denoncéiert hat.

Konkret geet et an dëser Affär ëm Handelsermächtegunge fir Leit aus Portugal. Fir sou eng Autorisation d’établissement ze kréien, muss een zwee Kritären erfëllen, an zwar dee vun der Honorabilitéit an dee vun der Qualifikatioun. Well déi betraffe Portugisen awer dacks den Diplom oder d’Beruffserfahrung net haten, ass sech a Portugal e gefälschtent Dokument beschaaft ginn, dat déi Qualifikatioun beweise sollt. Déi 3 Haaptugekloten hunn dofir gesuergt, dass d’Fälschung beim Traitement vun der Demande am Ministère net opgefall ass an d’Autorisatioun ausgestallt gouf.

All falschen Handwierker huet, fir iwwert dee Wee eng Handelsermächtegung ze kréien, RTL-Informatiounen no tëscht 3.000 an 20.000 € misse bezuelen! Well vun engen 350 bis 400 gefälschten Dossieren auszegoen ass, dierft deemno, wann een zweemol eng Moyenne hëlt, Schmiergeld a Milliounenhéicht ënnert den 8 Beschëllegten opgedeelt gi sinn! D’Affär ass iwwregens opgeflunn, well op eemol vill Portugisen eng Handelsermächtegung am Handwierk ausgestallt kruten an et Zweiwelen dru gouf, dass dobäi alles richteg gelaf wär.