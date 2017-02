Géint Hallefnuecht um Dënschdeg ass d'Police op e Chauffer opmierksam ginn, dee, wou en an eng Strooss ofgebéit ass, d'Autosdier opgerappt huet an d'Been erausgestreckt huet.Nodeems en d'Been erëm eragezunn hat, ass de Chauffer méi séier weidergefuer. No kuerzer Verfolgung, ass hien awer op enger Parkplaz stoe bliwwen an huet d'Luuchten ausgemaach.De Chauffer huet bei der Kontroll direkt zouginn, dass hie kee Führerschäin hätt. En hat och guer keng Pabeiere vum Auto. Well déi zwee jonk Männer, déi am Auto souzen, awer e bësse komesch geschéngt hunn a rout Aen haten, huet d'Police nogefrot, ob se vläicht eppes geholl hätten.Déi zwee hunn direkt zouginn, dass se e klenge Joint gefëmmt hätten, fir dem Chauffer, dee beim ofbéien d'Been erausgestreckt hat, säi Gebuertsdag ze feieren.Den Test, deen d'Police direkt duerchgefouert huet, huet dat och bestätegt. Am Auto huet d'Police och Marihuana fonnt.De Chauffer ass, fir wieder Drogentester, an d'Spidol bruecht ginn. De Parquet wäert am Laf vum Dag informéiert ginn, ma d'Jonge goufen och protokolléiert.