© TNS-Ilres

Grad een Trend mécht der Fondatioun do Suergen. Méi jonk Leit schéngen ze fëmmen, den Taux läit bei 26 Prozent am Alter vun 18 bis 24 Joer. Dat sinn 3% méi, wéi nach zejoert.Nach ëmmer gräifen 20 Prozent vun der Populatiounen zur Zigarett. De Chiffer huet sech am Verglach zum leschte Joer awer kaum geännert. Aus der Etude geet och ervir, datt nach ëmmer méi Männer wéi Frae fëmmen. 53% vun de Fëmmerte wënsche sech hir Sucht lass ze ginn.Nieft den normalen Zigarette ginn et ronn 4.000 Konsumenten, déi op déi elektresch Zigarette zeréckgräifen. 79 Prozent vun deene Leit fëmmen awer donieft och nach normal Zigaretten.