Présidé par la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, le Comité de conjoncture a analysé la situation du marché du travail du mois de janvier 2017 et la situation conjoncturelle nationale.



Pour février 2017, le nombre de demandes d’octroi de chômage partiel a augmenté de 1 unité par rapport au mois précédent. Au total, 12 entreprises ont introduit une demande d’octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier des dispositions de cette mesure au cours du mois prochain. Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 8 demandes, la décision finale de l’attribution, ou non, de ce soutien aux entreprises temporairement confrontées à une situation conjoncturelle difficile incombant au Conseil de gouvernement. Dans les entreprises concernées, il est attendu que sur un effectif total de 1.199 personnes, 593 salariés travaillent à horaire réduit. Les dépenses à charge du Fonds pour l’emploi pour le mois de mars 2017 sont de 994.375 euros au cas où l’ensemble des entreprises concernées profiterait pleinement des régimes de chômage partiel accordés.



Le Comité de conjoncture a émis des avis positifs en relation avec 2 demandes d'exemption fiscale d'indemnités bénévoles de licenciement en application de l'article 115 (10) L.I.R. portant sur l'éligibilité de 28 personnes dans les entreprises concernées.



À l’issue de la réunion du Comité de conjoncture, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a fait le bilan pour l’année 2016 des demandes d’octroi de chômage partiel: «L’année passée, 107 demandes ont été introduites au total, contre 158 en 2015 voire 347 en 2014. En 2016, 98 demandes ont été avisées favorablement. Seulement 40% des demandes de chômage partiel accordées l’année passée ont réellement été exécutées et donc suivies de mesures de chômage partiel au sein des entreprises demanderesses. La charge prévisionnelle pour le trésor public de 5,3 millions d’euros s’est donc limitée en fin de compte à 1,26 million. Le nombre de demandes d’octroi de chômage partiel en 2017 devrait se stabiliser à un niveau aussi bas. Selon les dernières prévisions, l’embellie conjoncturelle observée en 2016 devrait progresser cette année. La réforme fiscale et l’indexation des salaires soutiennent la demande intérieure, entraînant ainsi un effet positif sur les prévisions de croissance du PIB.»



La prochaine réunion du Comité de conjoncture est fixée au 29 mars 2017.