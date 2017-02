© afp

Fir d’Kanner besser dorobber ze sensibiliséieren, war un Mëttwoch de Moien déi 4. Editioun vum "Digi Rallye" um Campus Geesseknäppchen. Hei krute Kanner op eng spilleresch Aart a Weis gewisen, wéi een den Internet méi sécher benotze kann. Op deenen 10 Stänn, kruten déi Kleng dann och praktesch Messagë mat op de Wee, erkläert de Jeff Kaufmann vum Service National de la Jeunesse.

Jeff Kaufmann



Op enger vun de Statioune géife se matgedeelt kréien, dass et wichteg wier, e staarkt Passwuert ze hunn, esou de Jeff Kaufmann. Se géifen do och gesot kréien, dass se dat Passwuert reegelméisseg missten änneren. Op enger anerer Statioun kréiche se bäibruecht, wat Cybermobbing wier. Eng aner Statioun géif op d'Gefore vum Handy beim Autofueren opmierksam maachen. All Sujet géif op der "Digi Rallye" ofgedeckt ginn. Dëst Joer wier awer en neie Partner dobäi, esou de Jeff Kaufmann. Dee géif iwwer Gesiichtserkennung schwätzen. Et géife scho vill Appen domat schaffen, dorënner och Snapchat. D'Kanner géifen hei gewuer ginn, wat dat fir d'Sécherheet géif bedeiten.

Déi 4. Editioun war bannent e puer Deeg komplett ausgebucht. De Grond wier, datt ëmmer méi Kanner Tabletten a Smartphone géife benotzen an d’Sécherheet am World Wide Web zu engem wichtege Bestanddeel gi wier, esou nach de Jeff Kaufmann.