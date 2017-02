Op der Streck tëscht Konter an Izeg hunn um 15.40 Auer ee Camion an een Auto sech frontal ze pake kritt. Derbäi ass den Automobilist ëm d'Liewe komm.

Den Automobilist huet an enger Rietskéier d'Kontroll vu sengem Won verluer an ass op déi aner Bunn geroden. Derbäi ass hie frontal an ee Camion gerannt. De Mann war dout op der Plaz.D'Hesper Pompjeeë ware mat 9 Leit am Asaz. De Samu an d'Stater Beruffspompjeeë waren och op der Plaz.Dës Strooss ass bis op weideres gespaart. D'Streck soll ëmfuer ginn.