© C. Hochard

Fir dëst ze vereinfachen, gouf um Mëttwoch de Moien an der Escher Kulturfabrik déi éischten Editioun vun der Job-Foire "Be Active" organiséiert. Dëse Salon, dee vum Service National de la Jeunesse a Point Info Jeunes an d’Liewe geruff gouf, huet als Missioun Schüler an Leit, déi eng Léier maachen, iwwert hir Zukunft z’informéieren an ze guidéieren.





Foire "Be Active" / Reportage Frank Elsen



Op deene 40 Stänn, konnten déi Jonk sech mat Leit aus Entreprisen a Gemengen ënnerhalen a weider orientéiert ginn. De Gros vun hinne wär dann och komm, fir eng Aarbecht ze sichen, erkläert d’Romi Werner, vum Service National de la Jeunesse.

Hei wier et wichteg ze kucken, wou déi Jonk dru wieren a wou se hiwéilten, esou d'Romi Werner. Si wieren dofir zoustänneg, déi Jonk ze orientéieren. Op der Foire kéinte se e labbere Kontakt mam Aarbechtsamt a mat enger Entreprise kréien, ier se eng Kandidatur stellen.





Donieft gouf awer och probéiert, déi Jonk fir de Benevolat an d’Musek ze motivéieren. De Moment géif et dann och schonn eng Rëtsch Méiglechkeete ginn, wou Jonker hir eege Projete kéinten entwéckelen. Ënnert anerem am Kader vum Soundcamp-Festival a beim Projet Squat, deen um Campus Geeseknäppchen ugebuede gëtt.

Och de Point Info Jeunes, dee gehollef huet, d’Foire op d’Been ze stellen, war um Mëttwoch de Moie mat engem Stand present. Vill Jonker hunn dann och hei no engem Stage gesicht. Fir den Employeur z’iwwerzeegen, misst een dann och gutt virbereet sinn, betount d’Educatrice Christelle Kodische.

Et wier en CV a soss nach Dokumenter, déi ee kéint gebrauchen, matzebréngen. Domat géif ee seng Motivatioun weisen. Dem Christelle Kodische no wier et och wichteg, net ze zécken, wann et drëms geet, een unzeschwätzen.

Deen een oder anere Visiteur wousst dann och schonn a wéi enge Beräicher hien oder hat an Zukunft wëll schaffen. Esou och dat 17 Joer aalt Maggie Wong, dat scho Stagen an engem Restaurant a bei engem Usträicher gemaach huet.

An enger Kichen ze schaffen hätt dem Maggie Wong ganz gutt gefall.

Déi éischt Stonn hat d’Foire dann och schonn décke Succès, wou eng ronn 200 Jonker passéiert sinn.

An Zukunft wéilt een de Salon dann och op anere Plazen am Süde vum Land organiséieren. D’Gemengen Diddeleng, Péiteng a Schëffleng wieren ewell schonn un der Foire interesséiert. Dëst géif dem Salon dann och e regionale Charakter ginn, esou d’Romi Werner, vum Service National de la Jeunesse.