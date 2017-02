Wat wéi den Ufank vun engem schlechte Witz klengt, ass am Süde vum Land Realitéit. D'Äntwert ass nämlech: eng Strooss um Belval.



Déi huet an den zwou Gemengen Esch a Suessem nämlech 4 véier verschidden Nimm: Rue le Bataclan fir di Escher a Rue Gustave Eiffel, Rue Jane Addams a Rue Louis Armstrong fir déi Suessemer.



An dat suergt um politeschen Niveau fir gewëssen Onstëmmegkeeten.





Reportage Eric Hamus



Um Belval gëtt et deemno eng Strooss, déi den Ament nach zu zwee Drëttel um Escher Territoire läit. Mat engem neie Gesetz an der Chamber soll genee dës Strooss awer an Zukunft d'Grenz tëscht den zwou Gemengen nei zéien. D'Nimm vun de perpendiculaire Strossen, déi erof a Richtung Uni lafen, hätt ee vun de Suessemer iwwerholl, seet den Escher Schäffen Henri Hinterscheid. De Gemengerot hätt awer deemools scho gesot, dass do nach eng Strooss wier, esou den Henri Hinterscheid. Iwwert déi hätte si nach wëlle schwätzen. Dat wier d'Parallelstrooss vun der Porte de France gewiescht. Do wéilt ee keng 3 Nimm, mä een.Et hätt ee souguer probéiert, de Suessemer entgéintzekommen. Dem Henri Hinterscheid no hätt ee gesot, et géif een ee vun den Nimm iwwerhuelen, well et jo eng laang Strooss wier. Do wier een awer op kee gréngen Zweig komm. Do wier een ënner Drock geroden an hätt ee Numm dohigesat.An dat ass elo d'Rue le Bataclan. Fir déi Escher. Fir déi Suessemer ass et d'Rue Gustave Eiffel bis bei de Boulevard Lumières, duerno d'Rue Jane Addams bis bei de Boulevard du Jazz an d'Rue Louis Armstrong bis bei d'Avenue Swing.Un den Escher soll et dann net hänke bleiwen. Dem Henri Hinterscheid no wier ee net dogmatesch, wat de Choix vum Numm ugeet, et wéilt ee just, dass eng laang Strooss een Numm hätt.Fir de Suessemer Buergermeeschter Georges Engel geet et awer scho mol domadder un, datt et keng duerchgehend Strooss ass. De Quartier wier no engem Konzept och an 3 gespléckt.Den éischten Deel wiere Leit, déi mat der Industrie ze dinn hätten, am zweeten Deel wiere Chercheuren an am Drëtte wiere Museker. Et wier alles op deem Konzept opgebaut. Et kéint ee net hannendrun eng Strooss maachen, déi dräi Nimm huet an hei eng mat engem Numm, esou de Georges Engel.D'Strooss géif dovun ofgesinn och zu Suessem gehéieren an de Suessemer Buergermeeschter géif de Problem net gesinn.Fir de Georges Engel war et kloer un de Suessemer, deene Stroossen een Numm ze ginn. Dat hätt een och gemaach. An dobäi soll et och bleiwen.