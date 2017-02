© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv





Garë Mënsbech a Wecker / Reportage Pit Everling



Dës zwou Garë kéinten zu deene gehéieren, op deenen de Regional-Express an Zukunft net méi kéint stallhalen. Dat hat d'CSV-Deputéiert Françoise Hetto-Gaasch héieren a se hat an deem Sënn eng parlamentaresch Fro gestallt. Den Transportminister François Bausch huet geäntwert, datt d'Diskussioune fir déi nei Horairen nach net ofgeschloss wieren, am Fréijoer soll et eng Pressekonferenz ginn. D'Buergermeeschtere vu Biwer a Schëtter wiere jiddefalls net frou, wa Wecker a Mënsbech an Zukunft manner géingen zerwéiert ginn.Dës zwou Garë kéinten zu deene gehéieren, op deenen de Regional-Express an Zukunft net méi kéint stallhalen. Dat hat d'CSV-Deputéiert Françoise Hetto-Gaasch héieren a se hat an deem Sënn eng parlamentaresch Fro gestallt. Den Transportminister François Bausch huet geäntwert, datt d'Diskussioune fir déi nei Horairen nach net ofgeschloss wieren, am Fréijoer soll et eng Pressekonferenz ginn.

D'RE-Zich sollen, wéi et an engem Schreiwes vun de Gemengen heescht, eng 45% vun den Arrêten op de concernéierte Garen ausmaachen.Datt elo am Gespréich ass fir Garë manner ze zerwéieren, doriwwer wier een dann awer iwwerrascht, seet de Buergermeeschter vu Biwer, Nicolas Soisson.Virun allem géif den Ament iwwerall gekuckt ginn, fir d'Offer ze verbesseren, esou de Buergermeeschter vu Biwer.Zu Wecker kéinten an Zukunft da just nach d'Halschent vun den Zich stoebleiwen. Fir d'Bierger bedeit dat manner Méiglechkeeten, fir sech vun do aus ze deplacéieren. Derbäi kéim, datt zu Wecker och vill Leit eraus klammen, fir do oder an der Ëmgéigend ze schaffen.Dat selwecht gëllt fir den Arrêt vu Mënsbech, seet de Schëtter Buergermeeschter Jean-Pierre Kauffmann.An der Zone d'activité Mënsbech-Nidderaanwen géife 4.000 Leit schaffen. Dovu géifen der vill mam ëffentlechen Transport kommen, esou de Jean-Pierre Kaufmann.Zu Mënsbech zirkuléiere souguer Navetten op d'Gare, seet de Jean-Pierre Kaufmann.Nach ass jo näischt decidéiert. Ma béid Buergermeeschtere si sech jiddefalls eens, datt d'Offer vum ëffentlechen Transport verschlechtere net am Sënn vun der nohalteger Entwécklung ka sinn.Am Ganze 5 Gemengen: Schëtter, Biwer, Betzder, Manternach an elo och Gréiwemaacher hunn den CFL an dem zoustännege Minister an deem Sënn e Bréif geschriwwen.