Nom Dout vum kléngen Enzo. (22.02.2017) D'Famille waart weider op Äntwerten. Firwat den Enzo an der Clinique gestuerwen ass? Enn nächster Woch soll se d'Resultat vun der Autopsie matgedeelt kréien.

Well sech déi gesondheetlech Situatioun vum Jong awer och an den 2 Deeg drop net verbessert hätt, wiere se freides op en Neits an d’Urgence vum CHEM gefuer, un der Diagnos hätt sech awer näischt geännert. An der Nuecht vu freides op samschdes hätt de klenge Jong awer nach ëmmer schrecklech Péng gehat, wouropshin d’Eltere mat em an d’Urgence vun der Kannerklinik vum CHL gefuer wieren.Den Direkter vun der Santé, den Dokter Jean-Claude Schmit, hat e puer Deeg drop och d'Prise de Positioun vun den 2 Spideeler gefrot an donieft awer natierlech och mat der betraffener Famill geschwat. Et hätt een elo Accès zu den Dossieren aus den zwou Urgencen, fir ze préiwen, ob eventuell Feeler gemaach goufen oder net. Doropshi ginn dann déi néideg Conclusiounen gezunn. Donieft muss ee wéi gesot och nach d'Resultater vun der Autopsie ofwaarden.