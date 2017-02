Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Ausschreiwung leeft nämlech nach an zwar bis haut. Et wier awer richteg, datt eng Kandidatur vum Michel Lanners virläit, deen den Ament Premier Conseiller de Gouvernement am Educatiounsministère ass.Viru méi ewéi engem Joer hat d'Elisabeth Reisen als Directrice vun der Hotelschoul demissionéiert.