Géint 1.40 Auer an der Nuecht op en Donneschden huet e Sécherheetsbeamten en Alarm an engem Gebai vun enger Entreprise bei der Police gemellt.

Wéi d'Police um Boulevard Grande-Duchesse Charlotte an der Stad ukomm ass, krute si vum Sécherheetsbeamte gesot, datt déi verdächteg Persoun nach am Gebai wier. Si sinn duerch eng Fënster erageklommen, déi vum Abriecher futti geschloe gi war an hunn de Mann op engem vun de Stäck fonnt.De Gangster gouf mat op de Policebüro geholl, wou bei him déi Saache séchergestallt goufen, déi hie geklaut hat. Den Déif huet elo Rendez-vous beim Procureur.