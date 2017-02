© RTL Radio Lëtzebuerg / Nadine Gautier

De Problem ass, dass de Stall soll an enger Zone verte an enger Pente gebaut ginn, wou ënnendrënner direkt un de Site Familljenhaiser stinn. 2011 krut de concernéierte Bauer eng Baugenehmegung vum fréiere Minister Marco Schank refuséiert. Am Dezember zejoert krut de Mann den Accord vum Nohaltegkeetsministère. D’Gemeng Lëntgen kann dës Decisioun net novollzéien.

Gosseldeng Héngerstall / Reportage Nadine Gautier



Dat, well 2011 de Marco Schank scho Bedenken un den Dag geluecht hat, wéinst dem Corridor biologique, deen op der Plaz sollt gëllen. De Buergermeeschter vu Lëntgen Henri Würth seet, dass eng tentaculaire Entwécklung vun der Uertschaft do soll entstoen.Dee gréisste Problem, deen d’Gemeng Lëntgen mam Héngerstall gesäit, ass de Knascht, deen d’Deiere produzéiere géifen. Ëmmerhi sollen et 6.000 Déiere sinn, déi och dobausse gehale solle ginn. Wann et elo reent, géif dat ganzt Waasser Richtung Haiser fléissen. Mat der Hénger-Mëscht.Dem Henri Würth no géif dat da widder dem Drot leien, am Summer dréchnen an e gewëssene Gestank produzéieren. Am Héngerdreck wier vill Ammoniak an dat géif sténken a mat der Loft fortgedroe ginn. De Buergermeeschter géif awer e Bureau d'Etude beoptragen, fir nach méi genau gewuer ze ginn, wat en Héngerstall op där Plaz géing bedeiten.Nieft dem Waasserproblem, kéint et och ee mam Kaméidi ginn. Well et sollen nach 500 Hunne bei d’Hénger dobäi kommen. Alternativ Sitte goufe proposéiert. Ënnert anerem och vun der Gemeng Lëntgen, esou den Henri Würth, déi wieren awer net zeréckbehale ginn. Eng vun den Alternative wier de Schwunnendall gewiescht. Bemol wier déi awer ecartéiert ginn.Wéi wäert et dann elo weider goen?Dem Buergermeeschter vu Lëntgen no bréicht den Här Molitor eng Genehmegung vun der Gemeng fir ze bauen. Hie bréicht och e Kommodo, dee géif aushänke kommen. D'Leit kéinten dann dogéint reklaméieren. D'Gemeng géif awer d'Etuden nach maache loossen, fir genee erauszefannen, wat d'Nuisance vum Héngerstall wieren. Dem Henri Würth no misst een da kucken, ob den Här Molitor seng Genehmegung géif kréien oder net.Op de Pläng, déi d’Gemeng huet, wier dann och net nëmmen een Héngerstall agezeechent, fir deen d’Baugenehmegung ugefrot gouf. Ma et wieren och nach Gebaier fir e neie Bauerenhaff ageplangt. Do hätt een awer nach keng Demande fir eng Genehmegung kritt.