D'Accident war am Juni 2011 tëscht Iernster a Rammeldang geschitt. Deemools war eng Fra vun 78 Joer owes vun engem Auto ugestouss an esou uerg verwonnt ginn, dass si Stonnen drop verscheet war. Den Affekot vum Mann an de Vertrieder vum Parquet waren am Prozess enger Meenung, an zwar, dass d’Accident kaum ze verhënnere war, ënner anerem, well d’Affer däischter ugedoen an domat immens schwéier ze gesi war.