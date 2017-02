Dat Uerteel gouf um Stater Geriicht am Prozess ëm de Bruddermord am Dezember 2014 zu Esch gesprach.

Donieft muss de Veruerteelten zwou Parties civilen am Ganze ronn 37.000 € Schuedenersatz bezuelen.

De Condamnéierten hat säi behënnerte Brudder vun deemools 30 Joer fir d’éischt mat engem Gedrénks vergëft; dono hat hien am Brudder sengem Appartement e Feier geluecht. D’Läich gouf fonnt, nodeems de Brand geläscht war.

Fir de Geriichtsmedeziner, deen d’Autopsie gemaach hat, goufen un der Läich méi schlëmm Brandwonnen um Réck, mä keng Gewaltspuere festgestallt. D’Affer hätt, wéi et gebrannt huet, nach gelieft an Damp ageotemt; eng Vergëftung doduerch wär dann och d’Doudesursaach an de Mann wuel no e puer Minutte gestuerwen. Eng Nopesch hat dann och, op der Flucht virun de Flamen, d’Affer nach héiere jéimeren. Engem Toxikolog no gouf iwwerdeems am Blutt vum Affer eng staark bis ganz staark Dosis vun engem Psychopharmaka fonnt.