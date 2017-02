De Mann, dee wéinst 3 Facebook-Kommentaren aus de Joren 2013 an 2016 hätt solle virun de Riichter stoen, war am Prozess net ugetrueden; dofir konnt kee Sursis gesprach ginn. Hien hat am November 2013 géint Asylanten an am Juli zejoert géint Schwaarzer an Araber gehetzt.