E Papp a säi Jong waren an enger 1. Instanz wéinst Déierequälerei zu Geldstrofen, an de Papp zu engem 5 Joer alen Hausdéier-Verbuet, veruerteelt ginn.

© afp

Wéinst Infraktioun zum Déiereschutz gouf um Mëttwoch op der Cour d’appel an der Stad d’Confirmatioun vun de Geldstrofen aus 1. Instanz (5.250 €, respektiv 1.000 €) fir e Papp a säi Jong gefrot. Donieft soll de Papp 15 Joer laang keng Hausdéiere méi halen däerfen: Am 1. Prozess ware "just" 5 Joer Verbuet gesprach ginn.

Den zwee Männer war virgehäit ginn, net nom Papp sengem Hond gekuckt ze hunn. Deem säin Zoustand war sou schlecht, dass en am Dezember 2014 hat missen ageschléifert ginn. D'Appellsuerteel ass fir den 22. Mäerz.