Mémoire Tourissem / Reportage Nico Graf



Rundstedt-Offensiv, Zaldotekierfechter, Museeën – wou een den Erënnerungen vum Land un de leschte Krich nogoe kann, déi kennt een oder et gëtt ee se iwwer spezialiséiert Agencen gewuer. An dat ass och gutt esou, schreift de Wirtschaftsminister, well op déi Manéier géifen déi historesch Sitten valoriséiert ginn, de Passé géif besser verstane ginn, kulturell an du Point de vue civique wier och eppes dran. Och well déi direkt Zäiten esou lues a lues ewechstierwen. An net zulescht géife sech ekonomesch Méiglechkeete bidden.

Wiem dat ze vill Krich ass, dee gëtt ausdrécklech och op aner historesch Plaze geschéckt, dohinner, wou Lëtzebuerg net Victime ass, mä Virreider, zum Beispill also an Europa, well soen zu Schengen, oder an der Konscht, well soen Family of man zu Klierf.

Mä zeréck bei den Zweete Krich. Do kéimen an der Haaptsaach Amerikaner, Däitscher an Englänner op Visite. Heivir an de belschen Ardennen hätt sech e regionalen Tourismus-Bureau drop spezialiséiert, d'Route de la Libération vun den Alliéierten queesch duerch Europa ze retracéieren.

De Mémoires-Tourissem soll ausgebaut ginn, Touriste-Guide solle forméiert ginn an op Toure solle speziell Schëlter opgehaange ginn.

Zuelen iwwer déi Zort Tourissem gëtt et iwwregens net vill. Hei der just e puer: zu Hamm op den amerikanesche Militärkierfecht komme Joer fir Joer eng 85.000 Visiteuren, vill manner op den däitsche Kierfecht, do sinn et der nëmmen ëm déi 2.000. An de Militär-Musée zu Dikrech ginn all Joer eng 27.000 Leit an et sinn der vill manner zu Esch am Résistance-Musée, nëmmen tëscht 3.000 a 6.000. Mat enger Exceptioun: 2014 waren et der 11.000 – dat huet wuel un der Nelson-Mandela-Ausstellung gehaangen – also un enger kreativer Extensioun vun der soss nationaler Résistance-Mémoire.