De 26. Februar ass den nationalen Dag vun der Resistenz. En Dag, op deem un all d'Resistenzler erënnert gëtt, déi an de Kazetter, Prisongen an Ëmsiidlungslager hiert Liewe gelooss hunn.



Besonnesch gëtt awer un déi 23 Membere vun der Resistenz geduecht, déi virun 73 Joer am Hinzerter Bësch erschoss goufen, an un d'Streikaffer, déi am September 1942 zu Hinzert ëmbruecht goufen. Et geet awer net eleng ëm d'Erënneren.

National Dag vun der Resistenz / Reportage Dany Rasqué



Et ass anengems e Signal, fir dat, wat den Ament ass, a wat riskéiert op eis duerzekommen, ënnersträicht den Albert Hansen, de President vum Comité pour la Mémoire de la Deuxième Guerre Mondiale. Säit Joerzéngte si mer zu Lëtzebuerg gewinnt, datt Fridden ass an een a Sécherheet ass. Ma op eemol gëtt awer vill vu Risike geschwat, vun Onsécherheet a vu Krich, wat ee jo guer net méi gewinnt ass. Dat waren Themen, déi wäit ewech waren am Geescht vun de Lëtzebuerger, elo awer ëmmer méi an d'Aktualitéit kommen.

Dofir dierft ni vergiess ginn, wat deemools war an et misst ee sech bewosst sinn, datt e Krich méi séier do ass, wéi ee sech ëmsinn huet. D'Resistenzler hu jo gesot, wehret den Anfängen. Et muss ee sech fréi dofir asetzen, wann ee wëll verhënneren, datt Schlëmmes passéiert. Wann ee sech net fréi genuch der Situatioun upasst, kann et dono ze spéit sinn.

Sou wéi et op eemol an Däitschland ze spéit war. Do war den Hitler 1933 schonn an der Regierung, a wie gemengt hat, et kéint net méi méi schlëmm ginn, hat sech geiert. Bei de Wahlen ass seng Partei stäerkste Kraaft ginn an du gouf et keen zeréck méi.

All Mënsch an der Gesellschaft muss senger Responsabilitéit bewosst sinn, ënnersträicht den Albert Hansen an erënnert drun, datt een net soll dovunner ausgoen, datt Lëtzebuerg eng Insel ass. Mir gesinn, wat an Europa, bei eis oder méi wäit ewech, am Gaangen ass. Aktuell kann een hoffen, datt et net dat Schlëmmst gëtt.