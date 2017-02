Am Beetebuerger Fleegeheem sollt et virun kuerzem zu engem Streik vum Personal kommen, deen awer am leschten Moment vum Sozialminister gestoppt gouf.

Doropshin huet den OGBL elo an engem oppene Bréif reagéiert. Et wier de richtegen Wee gewiescht, de Streik ze verhënneren, esou de President André Roeltgen. Dëse Streik hätt nämlech net nëmmen d’Personal virun eng Erausfuerderung gestallt, ma och d’Patienten, sou de Gewerkschaftsvertrieder am RTL-Interview. An awer hätt ee sech missten wieren.D’Fro, déi ee sech gestallt huet, war déi op déi kommerziell Interessie vu Sodexo oder d’Aarbechtskonditioune vum Personal méi wichteg sinn, ënnersträicht de President vum OGBL, André Roeltgen. Streike geet géint hiert berufflecht Ethik.

D’Personal gouf ëmmer erëm vum Gerant ënnert Drock gesat. Dëst wier dann och esou wäit gaangen, datt déi gesetzlech Prozedur, déi den OGBL an d’Weeër geluecht hätt, vum Direkter torpedéiert gouf. De Gerant aus de Wisen hätt net am Interessi vum Gesondheetswiesen an de Patienten gehandelt. De Konzern géife just Gewënnmargen interesséieren, esou den André Roeltgen. Dat dierft et am Gesondheetswiesen net ginn.



Dem André Roeltgen no hätten de Sozialminister Romain Schneider an déi ganz Regierung an dëser Affaire awer Verantwortung gewisen.

Elo wier d’Regierung dann och gefuerdert. De Gesondheetssecteur misst gestäerkt ginn an nohalteg ofgeséchert ginn. Ma och politesch a gesetzlech Korrekture wieren néideg. Déi nei Reform vun der Fleegeversécherung misst sech dann och an Zukunft mat dëse Problemer auserneesetzen, esou nach den André Roeltgen.