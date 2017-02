En Dënschdeg huet den Bundesgeriichtshaff zu Karlsruhe een Uerteel gesprach, wat Millioune Leit an Däitschland, ma och vill Bierger hei am Land, kéint concernéieren. Bauspuer-Keese wéi Schwäbisch Hall, BHW an Wüstenrot dierfen an Zukunft nämlech al Verträg kënnegen.

BGH iwwer Bauspueren / Reportage Annick Goerens



Et ass ee Grondsaz-Uerteel, dat vill agesiess Spuerer wäert enttäuschen. Al Bauspuerverträg kënnen nämlech an Zukunft opgeléist ginn, awer just ënner ganz bestëmmte Konditiounen.



De Bundesgeriichtshaff berifft sech nämlech virun allem op de Sënn an Zweck vun engem Bauspuervertrag. Nämlech, dass een an enger éischter Phase Geld abezuelt, fir dann no enger gewësser Zäit d'Recht ze kréien, op een Kredit vun der Bauspuerkees. Wann een elo awer 10 Joer laang net gebrauch mécht vun dësem Recht, fir e Kredit ze froen, dann hu Schwäbisch Hall, BHW an Co. a Konsorten d'Recht, fir de Vertrag ze kënnegen.



Domat sinn also elo virun allem Leit concernéiert, déi de Vertrag scho laang hunn a just hunn, well et eng lukrativ Méiglechkeet ass, fir Suen ze placéieren an ze spueren, ma déi awer am Fong guer net wëllen e Kredit huelen, fir domat eppes ze bauen oder ze renovéieren.

Gëllt dat Uerteel vum ieweschten däitsche Geriicht dann och fir Lëtzebuerger Clienten? Directrice vum „Centre Européen des Consommateurs“ Karin Basenach erkläert, datt et och fir d'Clienten aus Lëtzebuerg gëllt. Schonn direkt an den éischten zwee Deeg huet ee Plainte vun de Konsumenten, déi eng Kënnegung kritt hunn. Dat geet awer just, wann de Vertrag mat enger däitscher Bauspuerkees ofgeschloss gouf an déi dann dem däitsche Recht ënnerläit.



Déi meescht Leit, déi hei am Land e Bauspuervertrag hunn, hunn dee mat enger däitscher Entreprise ofgeschloss. Genee dofir ass den Centre Européen des Consommateurs CEC an net d'ULC zoustänneg. Virum Uerteel vum BGH hätt et enorm vill Konfusioun an Onsécherheet a puncto Bauspuerverträg ginn. Op d'mannst huet een elo mam Uerteel Kloerheet, dann och nach vum héchsten däitsche Geriicht. Et geet ee beim CEC dovunner aus, datt elo mat Kënnegungen ze rechnen ass, wahrscheinlech och vu Lëtzebuerger Konsumenten.



BHW ass eng vun den dräi grousse Bauspuerkeesen hei am Land. Bei hinnen hu ronn 60.000 Leit mat Wunnsëtz am Grand-Duché e Vertrag ofgeschloss, ma déi misste sech keng Suerge maachen, erkläert den Rüdiger Grimmert, Porte-Parole vu BHW. Et geet awer haaptsächlech ëm Kontrakter, déi scho méi wéi 10 Joer lafen, also just als "Spuervertrag" genotzt goufen. Déi Verträg misste jo scho viru 17 bis 20 Joer ugespuert gi sinn, an esou vill vun deene ginn et net. Weder aus prakteschen, nach aus rechtleche Grënn, keen Ulass, déi Verträg ze kënnegen. Wéinst de Gesetzer an der Steierreform am Grand-Duché, wäert een hei an noer Zukunft keng Verträg kënnegen.



Natierlech misst een elo déi genau Formulatioun vum Uerteel ofwaarden, fir eventuell ze kucken, wéi verschidde Konsumenten awer nach kéinten dogéint ugoen. D'CDC hëlleft op alle Fall de Concernéierten, fir erauszefanne wéi si sech kënne géint eng eventuell Kënnegung wieren, sou nach d'Karin Basenach vum CDC.