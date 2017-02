© RTL-Archiv

"Motor Union" hat am Februar 2015 gefrot, fir tëscht Ufank Mäerz a Mëtt Oktober vun deem Joer um nationale Motocross-Circuit zu Géisdref trainéieren ze kënnen. Am Juni 2015 hat d’Ëmweltministesch geäntwert, dass dat net géif goen, well nobäi e wichtegt Villerchersgebitt wär. Vun 2016 u wäre sou Evenementer och just nach baussent der Reproduktiounszäit vun tëscht Ufank Abrëll a Mëtt Juni méiglech. Den Tribunal administratif huet der Motor Union Onrecht ginn an hire Recours géint d’Decisioun vum Ministère zréckgewisen.



"Schrëtt fir Schrëtt" dann hat am Februar zejoert dogéint geklot, dass den Educatiounsministère am Juli 2015 eng Konventioun mat der ASBL vun 2002 gekënnegt hat. Dora goung et ë.a. ëm déi néideg Suen, fir hiert Personal an d’Betreie vu behënnerte Kanner. Ë.a. well am Prozess erauskoum, dass d’Konventioun awer bis dëst Joer verlängert gouf, hu sech d’Riichter inkompetent erkläert, fir iwwert de Recours vu "Schrëtt fir Schrëtt" ze befannen.