An der Nuecht op e Freiden ass an der Areler Strooss zu Stroossen en Auto mat 94 Stonnekilometer amplaz de virgeschriwwene 50 ugehale ginn.

Donieft hat de Chauffeur ze vill gedronk.Och zuan der Rue du X septembre ass en Automobilist der Police opgefall, well hien ze séier ënnerwee war. Och hien hat op d'mannst ee Patt iwwert den Duuscht gedronk.An och an der Rue de la gare zugouf e Mann ugehalen, well hien ze séier an alkoholiséiert war.Den 112 mellt e Freiden de Moien och en Auto op der Kopp um CR 326 tëscht, hei gouf eng Persoun blesséiert.